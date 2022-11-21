Осуждённому за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок

Ещё двоих осуждённых апелляционная коллегия выпустила из-под стражи в зале суда, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова 29 апреля в Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу о хищении средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств, и незаконного получения кредитов по линии «Аграрной Кредитной Корпорации» (АКК). Приговором суда руководитель филиала Ерболат Онгарбек признан виновным по статьям 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему назначили наказание в виде лишен