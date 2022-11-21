Осуждённому за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок

– Приговор в отношении Ерболата Онгарбека, Айдына Хамзина, Бижана Нуркатова и Анвархона Тораханова изменить. В действиях Хамзина и Тораханова со статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» переквалифицировать на статью 219 УК РК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита». Освободить Хамзина и Тораханова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности и освободить их из-под стражи немедленно. Действия Ерболата Онгарбек по эпизодам ИП «Хула», КХ «Урал» со статьи 189 УК РК переквалифицировать на статью 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Назначить наказание Онгарбеку в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В основной части приговор оставить без изменений, - зачитал судья Азат Избасаров.Сам Ерболат Онгарбек заявил, что он не согласен с таким решением суда и непременно будет обжаловать приговор. Он также настаивает, что не являлся государственным служащим.
– Сама прокуратура в апелляционном суде признала, что я не являюсь приравненным лицом к госслужащим. Сегодня меня осудили по 361 статье УК РК, хотя я не являюсь субъектом госслужбы. Меня арестовали 16 июля 2020 года, а потерпевших признали в апреле 2022 года, то есть два года без потерпевших меня продержали в СИЗО, ни одного доказательства моей вины не представили. Нового справедливого Казахстана никогда не будет. Я, моя семья, мои адвокаты будем бороться до конца. Из 13 эпизодов, оставили всего два. Это беспредел, полный беспредел! - заявил Ерболат Онгарбек.Постановление суда вступило в законную силу со дня провозглашения. Обжаловать его можно только в Верховном суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.