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Социум

Осуждённому за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок

Ещё двоих осуждённых апелляционная коллегия выпустила из-под стражи в зале суда, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова 29 апреля в Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу о хищении средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств, и незаконного получения кредитов по линии «Аграрной Кредитной Корпорации» (АКК). Приговором суда руководитель филиала Ерболат Онгарбек признан виновным по статьям 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему назначили наказание в виде лишен
Арайлым Усербаева
Осуждённому за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок
Ещё двоих осуждённых апелляционная коллегия выпустила из-под стражи в зале суда, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Осужденному за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок
Осужденному за хищение 600 млн тенге главе госкорпорации в ЗКО сократили срок
Фото Медета Медресова 29 апреля в Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу о хищении средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств, и незаконного получения кредитов по линии «Аграрной Кредитной Корпорации» (АКК). Приговором суда руководитель филиала Ерболат Онгарбек признан виновным по статьям 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Вместе с ним различные сроки наказания получили ещё три человека. Четверых освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Не согласившись с таким решением суда, осуждённые и их адвокаты решили обжаловать приговор. Постановлением апелляционной коллегии приговор первой инстанции от 29 апреля этого года в отношении Мейрамбека Байгутиева, Мержана Арыстанова, Нурбергена Жумагулова и Малика Ержанова оставить без изменения (суд первой инстанции освободил их от уголовной ответственности - прим. автора).
– Приговор в отношении Ерболата Онгарбека, Айдына Хамзина, Бижана Нуркатова и  Анвархона Тораханова изменить. В действиях Хамзина и Тораханова со статьи 189 УК РК  «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» переквалифицировать на статью 219 УК РК «Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита». Освободить Хамзина и Тораханова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности и освободить их из-под стражи немедленно. Действия Ерболата Онгарбек по эпизодам ИП «Хула», КХ «Урал» со статьи 189 УК РК переквалифицировать на статью 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Назначить наказание Онгарбеку в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В основной части приговор оставить без изменений, - зачитал судья Азат Избасаров.
Сам Ерболат Онгарбек заявил, что он не согласен с таким решением суда и непременно будет обжаловать приговор. Он также настаивает, что не являлся государственным служащим.
– Сама прокуратура в апелляционном суде признала, что я не являюсь приравненным лицом к госслужащим. Сегодня меня осудили по 361 статье УК РК, хотя я не являюсь субъектом госслужбы. Меня арестовали 16 июля 2020 года, а потерпевших признали в апреле 2022 года, то есть два года без потерпевших меня продержали в СИЗО, ни одного доказательства моей вины не представили. Нового справедливого Казахстана никогда не будет. Я, моя семья, мои адвокаты будем бороться до конца. Из 13 эпизодов, оставили всего два. Это беспредел, полный беспредел! - заявил Ерболат Онгарбек.
Постановление суда вступило в законную силу со дня провозглашения. Обжаловать его можно только в Верховном суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кредит

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