От чего чаще всего умирают казахстанцы

За 2024 год в Казахстане насчитывалось 133,6 тысяч умерших — на 2,3% больше, чем годом ранее, передает аналитический портал Finprom.kz. Наибольшая численность умерших наблюдалась в Алматы. Высокие показатели также были отмечены в Карагандинской , Туркестанской, Алматинской и Костанайской областях.

Наименьшая численность умерших была зарегистрирована в Улытауской, Мангистауской и Атырауской областях.

По данным аналитиков, наиболее распространённая причина смертей казахстанцев, — болезни системы кровообращения. В том числе от гипертонической болезни скончались 604 человека, от сосудистых поражений мозга — 9,4 тысячи человек, от ишемической болезни сердца — 9,6 тысячи человек.

Болезни нервной системы стали причиной смертей 25,6 тысячи человек, новообразования — 13,5 тысяч человек, заболевания органов дыхания — 13,3 тысяч человек, болезни органов пищеварения — 11,1 тысяч человек. В результате несчастных случаев, отравлений и травм умерли 10,4 тысяч человек, от инфекционных и паразитарных заболеваний — 1,2 тысяч человек.

Общий коэффициент смертности в РК по итогам января–декабря прошлого года составил 6,63 на 1000 человек населения, против 6,56 годом ранее.

В региональном разрезе самые высокие показатели смертности были зафиксированы в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

Наименьшие коэффициенты смертности наблюдались в Астане, Шымкенте и Мангистауской области.

В целом в мире в 2024 году умерли 62,4 млн человек — на 1,2% больше, чем в 2023-м (61,7 млн человек). Согласно прогнозам, в 2025 году численность умерших достигнет 63,1 млн человек.

По прогнозным данным, за год в мире умрут 34,1 млн мужчин и 29,1 млн женщин. Прогнозируемая численность умерших среди мужчин превышает показатель среди женщин на 17,3%.

Больше всего умерших, по прогнозам, будет насчитываться в Азии: 34,7 млн человек. На втором месте окажется Африка (11,7 млн человек), на третьем — Европа (8,5 млн человек). В Америке ожидается 7,9 млн, а в Океании — 317,8 тысяч умерших.

Среди стран СНГ в 2025 году наибольшая численность умерших прогнозируется в России: 1,9 млн человек. Далее следуют Украина (520,2 тыс. человек), Узбекистан (223,9 тыс. человек), Казахстан (140,6 тыс. человек), Беларусь (119,1 тыс. человек), Азербайджан (70,1 тыс. человек), Туркменистан (44,8 тыс. человек), Кыргызстан (44,1 тыс. человек), Молдова (42 тыс. человек) и Армения (27,7 тыс. человек).

К 2100 году, по оценкам учёных, численность умерших в мире достигнет 122,9 млн человек, что превысит показатель 2024-го на 97%.