«Открытый акимат»: жителей ЗКО примет глава региона

28 февраля 2025 года в пройдёт единый день приема «Открытый акимат». Приём начнётся в 10:00 по адресу: улица Ж. Молдагалиева, 19, здание областного филиала партии AMANAT.

В пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что 28 февраля 2025 года в пройдёт единый день приема «Открытый акимат». Приём начнётся в 10:00.

— На приёме можно встретиться с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым и его заместителями. На встрече будет присутствовать аким Уральска Мурат Байменов, руководители областных управлений и правоохранительных органов, представитель уполномоченного по правам человека по ЗКО, а также руководители территориальных департаментов и коммунальных служб, — сообщили в пресс-службе акимата.

Стоит отметить, что «Открытый акимат» пройдёт во всех районных центрах области с участием руководства района, местных исполнительных и правоохранительных органов.

Аким ЗКО примет жителей по адресу: улица Ж. Молдагалиева, 19, здание областного филиала партии AMANAT.

К слову, 26 февраля прошёл «Открытый акимат», где уральцы смогли задать свои вопросы градоначальнику Мурату Байменову, изложить проблемы, поделиться идеями или предложениями с руководителям государственных и коммунальных учреждений, правоохранительных органов. Горожане получили оперативные ответы и юридическую консультацию, а некоторые вопросы были решены сразу же на месте. На приёмы побывали 396 человек.

Большая часть жалоб касалась жилищно-коммунального хозяйства. При этом были заданы вопросы о ликвидации последствий прошлогоднего наводнения, земельных отношениях, предпринимательстве, строительстве, а также социальные вопросы.