От транспортной инфраструктуры до экологии: аким Алматы Ерболат Досаев и мэр Пекина Инь Юн обсудили вопросы развития городов

В рамках рабочего визита акима Алматы Ерболата Досаева в КНР состоялась встреча с мэром Пекина Инь Юном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества между городами. Особое внимание было уделено вопросам развития транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды.

Одной из ключевых тем переговоров стало экологическое состояние городов. Как отметил Инь Юн, за последние 20 лет Пекину удалось добиться значительных результатов по снижению вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным благодаря продуманной экологической политике, научному подходу и технологическим инновациям. Сокращение уровня загрязнения удалось также благодаря принятому в 2016 году Генеральному плану Пекина, в котором предусмотрено развитие метрополитена, удобной транспортной системы, ориентированной на экологически чистые виды транспорта, и создание зон с низким уровнем выбросов (LEZ), ограничивающих передвижение не экологичных видов транспортных средств.

Во время диалога с мэром Пекина Ерболат Досаев отметил, что в настоящее время в Алматы также принимаются меры по охране атмосферного воздуха, недопущению точечного строительства, формированию транспортного каркаса города и развитию скоростного рельсового и общественного транспорта. Аким Алматы сообщил, что в мае 2023 года в Алматы принят новый Генеральный план города, который ранее не пересматривался более 20 лет. В его основе заложен принцип полицентричного развития, направленный на снижение нагрузки на исторический центр. Данные меры позволяют сбалансированно развивать городскую среду.

По итогам встречи стороны договорились об укреплении двусторонних отношений и выразили уверенность в том, что развитие сотрудничества между Алматы и Пекином будет способствовать экономическому росту и устойчивому развитию двух городов Казахстана и Китая.