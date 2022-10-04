– Суд при назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств учёл наличие на иждивении подсудимого пятерых несовершеннолетних детей. В обвинительном акте следователем отягчающих обстоятельств не установлено. При таких случаях суд не вправе установить их по собственной инициативе, - отметили в районном суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Макатского районного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя района, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации, «создающей опасность причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества». Из материалов дела следует, что подсудимый снял на телефон видео, содержащее заведомо ложную информацию о январских событиях и опубликовал в YouTube. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев. Подсудимый, не согласившись с предъявленным обвинением, просил вынести в отношении него оправдательный приговор.Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. За ним установят пробационный контроль с привлечением к принудительному труду на 100 часов в год. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.