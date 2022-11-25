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Происшествия

Отец с сыном погибли при пожаре в ЗКО

Причина пожара пока неизвестна, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 24 ноября в садоводческом товариществе «Водник», расположенном в районе Байтерек. Пожарным позвонили в 19:22, когда дачный дом площадью 120 квадратных метров и пристроенный к нему гараж площадью 30 квадратов сгорели. Огонь уничтожил три автомобиля, один из которых был в гараже. - Для разбора конструкции направлен пожарный расчёт. В 20:01 был обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. После осмотра полицией, пожарные приступили к поиску. В 23:38 был обнаружен труп погибшего сына 20
Дана Рахметова
Отец с сыном погибли при пожаре в ЗКО
Причина пожара пока неизвестна, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Пожарное депо построят в Уральске
Пожарное депо построят в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 24 ноября в садоводческом товариществе «Водник», расположенном в районе Байтерек. Пожарным позвонили в 19:22, когда дачный дом площадью 120 квадратных метров и пристроенный к нему гараж площадью 30 квадратов сгорели. Огонь уничтожил три автомобиля, один из которых был в гараже.
- Для разбора конструкции направлен пожарный расчёт. В 20:01 был обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. После осмотра полицией, пожарные приступили к поиску. В 23:38 был обнаружен труп погибшего сына 2012 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск Пожар ЗКО

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