Отец с сыном погибли при пожаре в ЗКО

Причина пожара пока неизвестна, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 24 ноября в садоводческом товариществе «Водник», расположенном в районе Байтерек. Пожарным позвонили в 19:22, когда дачный дом площадью 120 квадратных метров и пристроенный к нему гараж площадью 30 квадратов сгорели. Огонь уничтожил три автомобиля, один из которых был в гараже. - Для разбора конструкции направлен пожарный расчёт. В 20:01 был обнаружен труп мужчины 1982 года рождения. После осмотра полицией, пожарные приступили к поиску. В 23:38 был обнаружен труп погибшего сына 20