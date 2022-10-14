Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 11 октября в 22:00 в Акжайыкском районе. Между 65-летним отцом и 42-летним сыном внезапно возник конфликт, после которого мужчина нанёс второму ножевые ранения в область затылка и шеи. От полученных травм сын скончался на месте. В региональном департаменте полиции сообщили, что труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, а подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.