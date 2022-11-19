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Происшествия Социум

Отец зарезал 9-летнюю дочь в Алматы

Также подозреваемый ранил ножом своего пасынка. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Алматы, бостандыкское управление зарегистрировало уголовное дело по части 3 статье 99 УК РК (убийство). - По подозрению в совершении убийства 9-летней девочки задержан её отец – мужчина 1979 года рождения. Кроме того, подозреваемый ранил ножом своего 15-летнего пасынка, – сообщили в ведомстве. Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства МВД и полиции Алматы. Глава фонда #НеМолчи.kz Дина Тансари сообщила, что погибла ученица четвёртого класса. - По слова
Кристина Кобина
Отец зарезал 9-летнюю дочь в Алматы
Также подозреваемый ранил ножом своего пасынка.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Алматы, бостандыкское управление зарегистрировало уголовное дело по части 3 статье 99 УК РК (убийство).
- По подозрению в совершении убийства 9-летней девочки задержан её отец – мужчина 1979 года рождения. Кроме того, подозреваемый ранил ножом своего 15-летнего пасынка, – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства МВД и полиции Алматы. Глава фонда #НеМолчи.kz Дина Тансари сообщила, что погибла ученица четвёртого класса.
- По словам родителей учащихся данной школы, отец детей наркозависимый, с матерью не проживал. Мама запрещала детям открывать ему дверь, опасаясь за их безопасность. Она забрала дочку со школы, привела домой, закрыла и ушла на работу. Но пришёл отец и уговорил открыть дверь. Ребёнок не смог отказать отцу и в итоге погибла страшной смертью. Когда со школы вернулся брат, он увидел всю эту кровь и ужас, отец также напал на него, но мальчик смог дать отпор. Сейчас он в больнице, - написала на своей странице в Instagram Тансари.
Правозащитница обратилась к президенту с требованием принять жёсткий закон о бытовом насилии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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