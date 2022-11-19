Отец зарезал 9-летнюю дочь в Алматы

Также подозреваемый ранил ножом своего пасынка. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Алматы, бостандыкское управление зарегистрировало уголовное дело по части 3 статье 99 УК РК (убийство). - По подозрению в совершении убийства 9-летней девочки задержан её отец – мужчина 1979 года рождения. Кроме того, подозреваемый ранил ножом своего 15-летнего пасынка, – сообщили в ведомстве. Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства МВД и полиции Алматы. Глава фонда #НеМолчи.kz Дина Тансари сообщила, что погибла ученица четвёртого класса. - По слова