Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика Бизнес-новости

Отечественный автопром «заговорил» на казахском языке

Первая партия таких систем уже поступила на завод Hyundai Trans Kazakhstan для установки на модели Tucson, Elantra и Palisade.
gorod
Отечественный автопром «заговорил» на казахском языке

30 октября в Алматы открылся завод Kazakhstan Mobility Engineering, совместное предприятие «Астана Моторс» и Motrex, который будет выпускать мультимедийные системы для автомобилей с интеграцией казахского языка, передает "Мой ГОРОД"

Первая партия таких систем уже поступила на завод Hyundai Trans Kazakhstan для установки на модели Tucson, Elantra и Palisade. Теперь автомобили Hyundai, производимые в Казахстане, смогут лучше отвечать на потребности местных пользователей, предлагая интерфейс на казахском языке.

Завод Kazakhstan Mobility Engineering стал важной частью технопарка автокомпонентов, создаваемого «Астана Моторс» в Индустриальной зоне Алматы. Этот проект направлен на локализацию производства и поддержку казахстанского автопрома. В состав технопарка войдут заводы по производству пластиковых деталей и автомобильных сидений, запуск которых планируется в декабре 2024 года.

На церемонии открытия присутствовали Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, CEO компании Motrex ДжунСон Ким, основатель «Астана Моторс» Нурлан Смагулов и другие представители компании.

Канат Шарлапаев отметил, что интеграция казахского языка в мультимедийные системы для автомобилей-важный шаг для завода. Джунсон Ким добавил, что новый завод не только поддержит локальный рынок, но и станет примером успешного сотрудничества Казахстана и Южной Кореи.

В 2025 году в Алматы запустится мультибрендовый завод, который также будет использовать мультимедийные системы с казахским интерфейсом, произведенные на Kazakhstan Mobility Engineering. Эти системы позволят казахстанским автомобилистам пользоваться технологиями на родном языке, делая автомобили еще более привлекательными для местного рынка.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article