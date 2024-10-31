Отечественный автопром «заговорил» на казахском языке

Первая партия таких систем уже поступила на завод Hyundai Trans Kazakhstan для установки на модели Tucson, Elantra и Palisade.

30 октября в Алматы открылся завод Kazakhstan Mobility Engineering, совместное предприятие «Астана Моторс» и Motrex, который будет выпускать мультимедийные системы для автомобилей с интеграцией казахского языка, передает "Мой ГОРОД"



Первая партия таких систем уже поступила на завод Hyundai Trans Kazakhstan для установки на модели Tucson, Elantra и Palisade. Теперь автомобили Hyundai, производимые в Казахстане, смогут лучше отвечать на потребности местных пользователей, предлагая интерфейс на казахском языке.

Завод Kazakhstan Mobility Engineering стал важной частью технопарка автокомпонентов, создаваемого «Астана Моторс» в Индустриальной зоне Алматы. Этот проект направлен на локализацию производства и поддержку казахстанского автопрома. В состав технопарка войдут заводы по производству пластиковых деталей и автомобильных сидений, запуск которых планируется в декабре 2024 года.

На церемонии открытия присутствовали Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, CEO компании Motrex ДжунСон Ким, основатель «Астана Моторс» Нурлан Смагулов и другие представители компании.

Канат Шарлапаев отметил, что интеграция казахского языка в мультимедийные системы для автомобилей-важный шаг для завода. Джунсон Ким добавил, что новый завод не только поддержит локальный рынок, но и станет примером успешного сотрудничества Казахстана и Южной Кореи.

В 2025 году в Алматы запустится мультибрендовый завод, который также будет использовать мультимедийные системы с казахским интерфейсом, произведенные на Kazakhstan Mobility Engineering. Эти системы позволят казахстанским автомобилистам пользоваться технологиями на родном языке, делая автомобили еще более привлекательными для местного рынка.