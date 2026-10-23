Откажут ли банки в кредите из-за новой оценки благополучия граждан: ответ главы Нацбанка

По словам главы Нацбанка, отечественная финансовая сфера уже глубоко оцифрована и напрямую интегрирована с базами государственных органов.

Введение цифровых категорий социального благополучия семей с 2027 года не усложнит процедуру получения банковских займов для казахстанцев. Об этом на брифинге заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, объяснив, как финансовые организации на самом деле оценивают заёмщиков.

По словам главы Нацбанка, отечественная финансовая сфера уже глубоко оцифрована и напрямую интегрирована с базами государственных органов. При подаче заявки на кредит граждане сами дают разрешение на проверку своего финансового профиля.

- Это касается как нас, владельцев национальной финансовой инфраструктуры, так и банков второго уровня. Государственное кредитное бюро и Первое кредитное бюро обеспечивают интеграцию с различными базами данных, в том числе об имуществе и доходах физических лиц. Когда вы обращаетесь за кредитом, то подписываете согласие на получение банком информации о вашей кредитной истории. Это нужно, чтобы банк имел представление о ваших доходах, пенсионных отчислениях и имуществе, - пояснил Тимур Сулейменов.

Он подчёркнул, что комбанки используют собственные скоринговые алгоритмы, которые гораздо точнее и продвинутые государственных систем оценки.

- У банков уже давно существуют собственные категории заёмщиков. Поэтому внедрение общегосударственной системы оценки благосостояния семей, на мой взгляд, никак не повлияет на кредитование. Думаю, для банка это неважно - у них есть собственные скоринговые модели, которые зависят от политики конкретной организации, - уверен глава Нацбанка.

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане планируют пересмотреть порядок назначения отдельных социальных пособий. Их будут выплачивать по принципу адресности и нуждаемости на основе критериев благополучия семьи.