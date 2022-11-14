Открыть карту за деньги: казахстанцев привлекают для участия в кибермошенничестве

Это расценивается как соучастие. Иллютративное фото из архива "МГ" Заместитель главы Центра по борьбе с киберпреступностью Рустем Дюсетаев на брифинге в МВД рассказал, что мошенники активно привлекают казахстанцев для участие в незаконных схемах. Они размещают рекламу, предлагая открыть на своё имя карту и абонентский номер. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим людям. - В последующем указанные карты и абонентские номера используют мошенники для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту либо на карту поступают деньги,