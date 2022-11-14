- В последующем указанные карты и абонентские номера используют мошенники для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам через криптовалютные биржи, системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагают оставить определённые проценты, обычно от трёх до десяти. Таким образом граждане втягиваются с мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений, - объяснил Дюсетаев.Спикер сказал, что уже есть случай, когда соучастников привлекают к уголовной ответственности. Так, в Алматы местные жители искали людей для оформления банковских карт, которые в последующем использовались в преступных целях гражданами трёх иностранных государств.
Открыть карту за деньги: казахстанцев привлекают для участия в кибермошенничестве
Это расценивается как соучастие. Иллютративное фото из архива "МГ" Заместитель главы Центра по борьбе с киберпреступностью Рустем Дюсетаев на брифинге в МВД рассказал, что мошенники активно привлекают казахстанцев для участие в незаконных схемах. Они размещают рекламу, предлагая открыть на своё имя карту и абонентский номер. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим людям. - В последующем указанные карты и абонентские номера используют мошенники для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту либо на карту поступают деньги,