🎉 Каникулы мечты для детей от 10 лет!
📅 Даты: с 25 октября по 3 ноября
📍 Дубай — одно из самых современных и безопасных мест для путешествий.
Что вас ждёт?
🔸 Языковой лагерь с изучением английского
🔸 Погружение в культуру и посещение лучших достопримечательностей
🔸 Развлекательная программа: Global Village, парк Ferrari, сафари, квесты, пляж JBR и многое другое!
🔸 Проживание в комфортной резиденции с полным пансионом и круглосуточным сопровождением.
▶ Сопровождающий: Абзал Базаров
👨🏫 Программа рассчитана на детей и подростков, которые хотят улучшить свой английский и завести новых друзей!
Полный пакет 2300€:
📚Интенсивный курс английского с носителями языка
🏬Посещение топ университетов Дубая
🏨Проживание в новой резиденции (охрана 24/7)
🍞3-х разовое питание
🛡Полное сопровождение
🏥Медицинская страховка
💃🏻Культурно-развлекательная программа
🎫Все входные билеты
🚄Поездки и экскурсии
Трансфер
🎓Международный сертификат
▪️ Для регистрации на программу: копия паспорта и предоплата 300€. (180,000 тг)
✈ Перелет: 700 евро (400,000 тг)
Атырау - Дубай - Атырау (Air Astana)
🚌 Бесплатный трансфер до Атырау.
🌟 Забронируйте место для вашего ребёнка уже сейчас и подарите незабываемые каникулы! 🌟
📍 Выделено всего 10 мест!
📩 Для получения бесплатной консультации пишите по номеру: 8 778 106 41 86 (WhatsApp)
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