🎉 Каникулы мечты для детей от 10 лет!





📅 Даты: с 25 октября по 3 ноября





📍 Дубай — одно из самых современных и безопасных мест для путешествий.





Что вас ждёт?

🔸 Языковой лагерь с изучением английского

🔸 Погружение в культуру и посещение лучших достопримечательностей

🔸 Развлекательная программа: Global Village, парк Ferrari, сафари, квесты, пляж JBR и многое другое!

🔸 Проживание в комфортной резиденции с полным пансионом и круглосуточным сопровождением.





▶ Сопровождающий: Абзал Базаров





👨‍🏫 Программа рассчитана на детей и подростков, которые хотят улучшить свой английский и завести новых друзей!





Полный пакет 2300€:

📚Интенсивный курс английского с носителями языка

🏬Посещение топ университетов Дубая

🏨Проживание в новой резиденции (охрана 24/7)

🍞3-х разовое питание

🛡Полное сопровождение

🏥Медицинская страховка

💃🏻Культурно-развлекательная программа

🎫Все входные билеты

🚄Поездки и экскурсии

Трансфер

🎓Международный сертификат





▪️ Для регистрации на программу: копия паспорта и предоплата 300€. (180,000 тг)





✈ Перелет: 700 евро (400,000 тг)

Атырау - Дубай - Атырау (Air Astana)

🚌 Бесплатный трансфер до Атырау.





🌟 Забронируйте место для вашего ребёнка уже сейчас и подарите незабываемые каникулы! 🌟





📍 Выделено всего 10 мест!





📩 Для получения бесплатной консультации пишите по номеру: 8 778 106 41 86 (WhatsApp)





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