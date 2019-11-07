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Социум

Открытие нового автовокзала состоялось в Уральске

Здание нового автовокзала было построено рядом со старым, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 7 ноября, состоялось официальное открытие нового автовокзала "Хазар". На торжественном открытии присутствовал аким Уральска Абат Шыныбеков и директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов. По словам директора автопарка Талгата Бисекенова, площадь здания составляет более тысячи квадратных метров. Строительство велось в два этапа. – На первом этапе мы построили здание, благоустроили территорию, высадили около 300 деревьев, построили парковку на 300 машин. На втор
Арайлым Усербаева
Открытие нового автовокзала состоялось в Уральске
Здание нового автовокзала было построено рядом со старым,  передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 7 ноября, состоялось официальное открытие нового автовокзала "Хазар". На торжественном открытии присутствовал аким Уральска Абат Шыныбеков и директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов. По словам директора  автопарка Талгата Бисекенова, площадь здания составляет более тысячи квадратных метров. Строительство велось в два этапа. – На первом этапе мы построили здание, благоустроили территорию, высадили около 300 деревьев, построили парковку на 300 машин. На втором этапе мы благоустроили само здание и помещения. Здесь созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, есть аптеки, бутики с необходимыми предметами и продуктами питания, камера хранения, санузлы для людей с ограниченными возможностями, кассы для покупки билетов и даже комната, где можно приобрести электронные  билеты, бесплатный доступ в интернет, - рассказал Талгат Бисекенов. В медицинском пункте проводится освидетельствование водителей, выезжающих на рейс, а также оказывается первая помощь всем, кто в ней нуждается. – В основном к нам приходят водители, которые каждое утро проходят медкомиссию. Мы им мерим давление. Кроме этого, мы оказываем первую медицинскую помощь пассажирам, которым стало плохо. Для этого у нас есть все условия, медикаменты и оборудование, - рассказала фельдшер медицинского пункта Лунара Кабышева. В комнате матери и ребенка пассажиры с маленькими детьми могут в тепле и уюте покормить и переодеть малыша. – Новое здание автовокзала построено со всеми удобствами. Помещения теплые, светлые, просторные. Предусмотрена комната матери и ребенка, в которой есть горячая вода, детский уголок с игрушками, кроватка и все необходимое для комфортного пребывания. Здесь можно в тишине покормить ребенка, поменять подгузники, уложить спать. Услугами автовокзала пользуюсь часто, так как приходится время от времени ездить в Атырау, - рассказала жительница города Багила Мусашева.
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открытие автовокзал здание

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