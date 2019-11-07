Открытие нового автовокзала состоялось в Уральске

Здание нового автовокзала было построено рядом со старым, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 7 ноября, состоялось официальное открытие нового автовокзала "Хазар". На торжественном открытии присутствовал аким Уральска Абат Шыныбеков и директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов. По словам директора автопарка Талгата Бисекенова, площадь здания составляет более тысячи квадратных метров. Строительство велось в два этапа. – На первом этапе мы построили здание, благоустроили территорию, высадили около 300 деревьев, построили парковку на 300 машин. На втор