В редакцию "МГ" обратились родители учеников школы №47, которые рассказали, что у преподавателя этой школы обнаружили туберкулез открытой формы. - Мы, конечно, в шоке, как могло так произойти, ведь еще пару месяцев назад этот учитель проводил занятия. Ведь она могла заразить детей. Теперь наших детей попросили сдать всех флюорографию. Хорошо, чтобы дети не заразились, - говорят родители. И.о. директора школы №47 Гульжанар Гильманова рассказала, что данный случай был выявлен 27 июня, когда все ученики уже были на каникулах. - Мы проводили собрание с родителями, все объяснили и попросили всех контактирующих сдать флюорографию, - дополнила Гульжанар Гильманова. - Все отнеслись с пониманием. Руководитель управления по охране общественного здоровья города Уральск Мадениет Танауов подтвердил, что в конце июня у учителя школы была выявлена форма туберкулеза БК+ (в народе называемая открытой формой туберкулеза - прим. автора). Забелевание было выявлено у педагога в поликлинике по месту жительства, куда она обратилась. - По домашнему очагу было три контактных человека, среди учителей - 16, среди учеников - 74. На сегодняшний день в домашнем очаге все контактные здоровы, учителя также были обследованы, среди них заболевших нет. Дети при поликлинике №6 проходят Диаскин тест. После этого они пройдут рентген легких. все это проводится с разрешения родителей, - рассказал Мадениет Танауов. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев пояснил, что на сегодняшний день заболевший педагог проходит лечение в больнице. Стоит отметить, что преподаватели в начале учебного года проходят медицинский осмотр согласно санитарным правилам один раз в год перед началом учебного года. - Данный сотрудник проходил медосмотр. Поэтому предугадать, что он болел ранее не было возможности. Сейчас проводится санитарно просветительная работа по профилактике туберкулеза с родителями и учениками, - сказал Нурлыбек Мустаев.