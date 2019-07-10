Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что водитель ехал по ул.Кунаева со стороны ул.Смагулова в направлении ул.М.Маметова и напротив торгового дома «Мерей» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. - В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирована в реанимационное отделение БСМП г.Актобе. Согласно заключению медицинской экспертизы водитель находился в алкогольном опьяненииПо факту ДТП департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследованиепо ст. 345 ч.2 УК РК «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - рассказали в пресс-службе ведомства.