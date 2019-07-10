Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение на номер «112» поступило в 17.05. - Очевидцы рассказали, что в поселке Сарыомир Теректинского района на озере Шалкар на надувной лодке унесло двоих взрослых и двоих детей в неизвестном направлений. Благодаря спасателям подразделения №5 ГУ «ОСО» ДЧС ЗКО в 17.45 были обнаружены и спасены 11-летняя девочка, 8-летний мальчик и двое мужчин 33 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что лодку унесло от берега на 6 километров. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области предупреждает жителей города и области об элементарных правилах безопасности на воде: - При отсутствии пляжа, купальни, купайтесь только в безопасных и разрешенных местах, выбирайте чистый песчаный берег с ровным дном. Не ныряйте в незнакомых местах, так как на дне могут оказаться опасные предметы. Разгоряченным входить в воду не разрешается. Перед купанием следует отдохнуть. Не купайтесь вскоре после приема пищи и в нетрезвом состоянии. Прекращайте купание при наступлении озноба. Купаться рекомендуется два раза в сутки: утром и вечером. При плавании могут быть судороги. Судороги наступают при охлаждении мышц, резких движений и утомлении. При судорогах призывайте на помощь. Если нет условий для выхода из воды, действуйте следующим образом: - при стягивании пальцев рук быстро, с силой сожмите кисть руки в кулак, сделайте резко отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак; - при судороге икроножной мышцы согнитесь, рукой обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните ее к себе; - при судороги мышц бедра ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в коленке, потяните ее назад к спине. Попав в сильное течение, не боритесь против него, плывите по течению и стремитесь приблизиться к берегу. Если попадете в водоворот, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и, погрузившись в воду, нырните в сторону от водоворота по направлению течения выходите на поверхность.