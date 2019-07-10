Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге врачи сообщили, что вызов "неотложки" родители шестилетней девочки сделали в ночь на 4 июля. Фельдшер скорой констатировал ветряную оспу, ребенка оставили дома. Второй вызов «скорой» поступил уже утром, малышку с рвотой и диареей отвезли в облбольницу №2. По словам заместителя директора по лечебной части Атырауской областной больницы №2 Нади Ергалиевой, когда в 10.50 ребенок был доставлен в больницу, он уже находился в инфекционно-токсикологическом шоке 1-2 степени. Наблюдались похолодание конечностей, легочная и сердечная недостаточность, низкое давление, пульс не прощупывался. - У ребенка была ветряная оспа атипичной формы течения. Сыпью, как на коже, были поражены печень, легкие, почки, надпочечник, что вызвало почечную недостаточность, со стороны легких – дыхательную недостаточность, церебральную недостаточность нервной системы, сердечно-сосудистую недостаточность. Ребенок скончался от полиорганного осложнения, - рассказала Надя Ергалиева. По информации Ергалиевой, генерализованная (висцеральная) форма, зафиксированная у девочки – редкая форма, когда поражаются все внутренние органы. В 90 процентах это приводит к летальному исходу. Подобное в Атырау произошло впервые.