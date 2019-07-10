Трагедия произошла 4 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге врачи сообщили, что вызов  "неотложки" родители шестилетней девочки сделали в ночь на 4 июля. Фельдшер скорой констатировал  ветряную оспу, ребенка оставили дома. Второй вызов «скорой»  поступил уже утром, малышку  с рвотой и диареей отвезли  в облбольницу №2. По словам заместителя директора по лечебной части Атырауской областной больницы №2 Нади Ергалиевой, когда в 10.50 ребенок был доставлен в больницу, он уже находился в инфекционно-токсикологическом шоке 1-2 степени. Наблюдались похолодание конечностей, легочная и сердечная недостаточность, низкое давление, пульс не прощупывался. - У ребенка была ветряная оспа атипичной формы течения. Сыпью, как на коже, были  поражены печень, легкие, почки, надпочечник, что вызвало почечную недостаточность, со стороны легких – дыхательную недостаточность, церебральную недостаточность нервной системы, сердечно-сосудистую недостаточность. Ребенок скончался от полиорганного осложнения, - рассказала Надя Ергалиева. По информации  Ергалиевой,  генерализованная (висцеральная) форма, зафиксированная у девочки –  редкая форма, когда поражаются все внутренние органы. В 90 процентах  это приводит к летальному исходу. Подобное в Атырау произошло впервые. Лина ОЙЛОВА