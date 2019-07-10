По информации пресс-службы департамента полиции Мангистау, скелетированные останки человека были обнаружены 8 июля примерно в 16:00. Останки человека были закопаны вдоль набережной в пригороде Актау, возле базы отдыха Tree of Life. - Проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его смерти, - сообщили в пресс-службе ведомства.