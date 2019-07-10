ЧП произошло 9 июля в Мичуринской школе района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, в 17.25 в школе, расположенной в селе Мичурино, порывами ветра произошел срыв кровли на площади 240 квадратных метров. - Жертв и пострадавших нет. На месте работала комиссия, 4 работника ДЧС и одна единица техники, - пояснил Нуралы Мусиев. Кроме того, по данным пресс-службы ДЧС ЗКО, в этот день сорвало кровлю еще на двух объектах в районе Байтерек. В селе Оркен Кушумского сельского округа сорвало кровлю площадью 50 кв. м в 2-квартирном одноэтажном жилом доме. Порывы ветра достигали 12 м/с. В селе Мичурино в двухэтажном жилом доме порывами ветра до 17 м/с произошел срыв кровли на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Напомним, в Мичуринской сельской школе в 2014 году проводили капремонт, на который в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости - 2020» из республиканского бюджета было выделено 246,2 млн тенге. Подрядчиком выступало ТОО "Ремстройбыт".  