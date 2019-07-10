- Не всем нравится реклама, но эта парадигма скоро изменится – вы будете получать от нее удовольствие!, – заявил Убин Ким из Сеула, новый президент алматинского агентства Cheil Kazakhstan. Cheil Kazakhstan в 2016 году была признана самым креативным агентством в Центральной Азии по версии AdAsia, благодаря тому, что завоевала высшие награды на престижных международных креативных фестивалях, таких как Epica, White Square, КМФР, Идея, Red Jolbors и т.д. Эксперты по коммуникациям тогда отметили, что Казахстану удалось заявить о себе на весь рекламный мир. Сильная сторона южнокорейского экспата – цифровые технологии, которые он успешно применил в ряде громких проектов, таких как, например, Over The Horizon – фильм о незрячем путешественнике Александре Журавлеве, который делал на своем смартфоне потрясающие фотографии. Охват кампании составил более 50 миллионов пользователей интернета. Over The Horizon получил 17 наград на фестивалях в СНГ. Убин Ким признался, что его первое впечатление от Алматы – это усиливающаяся роль молодежи, на которую ориентируется большинство брендов. Поэтому, по его мнению, реклама в Казахстане не должна быть скучной. - Мы сфокусируемся на передовых цифровых инструментах, чтобы люди сами с интересом участвовали в кампаниях брендов, становились героями увлекательных историй и, конечно же, получали яркие эмоции, – сказал менеджер из Кореи.