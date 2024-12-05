Открытый мастер-класс по ремонту от НАШИ!

Самый народный бренд сухих строительных смесей НАШИ приглашает мастеров-отделочников на открытый мастер-класс!Место: ТД «Меркурий»Дата: 7 декабря (суббота) 2024 годаВремя: с 14 до 16:00Вы узнаете:Как сделать поверхность еще крепчеКак не допускать ошибкиКак сдавать объекты быстро и легкоКак использовать новые продукты НАШИКаждый участник мастер-класса получит:Сертификат о прохождении мастер-класса по отделочным работамВаучер на бесплатное получение продукции НАШИУчастие бесплатно!НАШИ – это качественные сухие строительные смеси с необходимым набором свойств для экономичного ремонта и отделки. С

Самый народный бренд сухих строительных смесей НАШИ приглашает мастеров-отделочников на открытый мастер-класс!

Место: ТД «Меркурий»

Дата: 7 декабря (суббота) 2024 года

Время: с 14 до 16:00

Вы узнаете:

Как сделать поверхность еще крепче

Как не допускать ошибки

Как сдавать объекты быстро и легко

Как использовать новые продукты НАШИ

Каждый участник мастер-класса получит:

Сертификат о прохождении мастер-класса по отделочным работам

Ваучер на бесплатное получение продукции НАШИ

Участие бесплатно!

НАШИ – это качественные сухие строительные смеси с необходимым набором свойств для экономичного ремонта и отделки. Сегодня в линейке продукции, выходящей под брендом НАШИ, присутствуют: штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи и затирки для швов, стяжки и наливные полы.

Смеси НАШИ – это демократичные цены, гарантированное качество и доступность в «джинсовой» упаковке.

На рынке Казахстана НАШИ с 2007 года. Слоган бренда «Лучший выбор для экономичного ремонта». Вся продукция выпускается в Казахстане на собственных заводах Alina Group. Сегодня в арсенале Компании 18 производственных площадок по всей стране. Сырье для выпуска продукции НАШИ мы добываем на 8 собственных карьерах гипса, мрамора и песка.

За 17 лет на рынке Казахстана нашу продукцию знают во всех городах и населенных пунктах. Вся продукция проходит обязательный контроль качества, поэтому мы смело даем гарантию на готовую поверхность 5 лет. НАШИ – за качество отвечаем.

«С этого года мы начали марафон специальных мероприятий для строителей-отделочников. Так в Алматы, Актобе и Бишкеке летом прошли строительные фестивали «НАШИ в городе», где лучшие мастера отделки соревновались в мастерстве и получали ценные и полезные призы от Бренда, - отметила Директор Бренда НАШИ, Анастасия Новикова, - теперь мы запускаем новый вид активностей от бренда – Мастер-Классы «НАШИ в городе» и Уральск стал первым городом, в этом списке».

НАШИ. Лучший выбор для экономичного ремонта!

www.nashi-sss.kz