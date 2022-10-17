Тепло начали подавать сегодня, 17 октября. Когда в Уральске планируют отключить отопление Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления энергетики и водоснабжения сообщили, что по поручению акима отопительный сезон в Алматы начался 17 октября.
- Указанная дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, - пояснили в ведомстве.
Подключение к теплоснабжению осуществят поэтапно:
  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.
В ведомстве напомнили, что тепловые сети обеспечивают подачу тепла до входа в дом. Поэтому управляющие компании, КСК и ОСИ должны проверить параметры на входе в дом и подключить внутридомовые системы теплоснабжения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.