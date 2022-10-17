- Указанная дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, - пояснили в ведомстве.

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления энергетики и водоснабжения сообщили, что по поручению акима отопительный сезон в Алматы начался 17 октября.Подключение к теплоснабжению осуществят поэтапно:В ведомстве напомнили, что тепловые сети обеспечивают подачу тепла до входа в дом. Поэтому управляющие компании, КСК и ОСИ должны проверить параметры на входе в дом и подключить внутридомовые системы теплоснабжения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.