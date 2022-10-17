Тепло начали подавать сегодня, 17 октября.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе управления энергетики и водоснабжения сообщили, что по поручению акима отопительный сезон в Алматы начался 17 октября.
- Указанная дата открытия нового отопительного сезона определена исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, - пояснили в ведомстве.
Подключение к теплоснабжению осуществят поэтапно:
детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
В ведомстве напомнили, что тепловые сети обеспечивают подачу тепла до входа в дом. Поэтому управляющие компании, КСК и ОСИ должны проверить параметры на входе в дом и подключить внутридомовые системы теплоснабжения.