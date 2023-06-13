На поле появились пробоины, которые необходимо залатать либо заменить, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

Стадион «Юность» начали реконструировать в 2015 году. На это компания КПО б.в. выделила 580 млн тенге. Балансовая стоимость стадиона составила 1 млрд 30 млн тенге. Пятого июля 2018 года состоялось торжественное открытие стадиона, где директор подрядной организации «Бірлік» Аманжол Конеев отметил, что такому стадиону нет аналогов в Казахстане и что комплекс уникальный, предназначен на два сезона.

Говорилось, что зимой здесь будет заливаться каток, который может работать при температуре +10 градусов. Кроме того, на стадионе имеется лёдозаливочная техника, её якобы привезли из Италии. Кстати, в феврале прошлого года бизнесмен был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и его приговорили к пяти годам тюрьмы.

23 апреля 2019 года прошли торги по передаче стадиона «Юность» в доверительное управление. Однако и тут разгорелся скандал. Новый владелец утверждал, что оборудование для искусственного льда неисправно, а Облспорт заявлял, что новый владелец не заинтересован в работе стадиона, также его установили с многочисленными нарушениями.

К слову, сейчас стадион «Юность» находится на балансе областной школы высшего спортивного мастерства.

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Женис Нигметуллин во время брифинга рассказал, что после капитального ремонта первую зиму стадион функционировал нормально. Однако дальше начались «моменты».

– Кабель, который питает холодильное оборудование, из-за большой нагрузки пришёл в негодность. Там были установлены три чиллера (аппарат для охлаждения жидкости — прим. автора). При одномоментном включении всех трёх нагрузка увеличивалась, питающий кабель не справился и сгорел. В рамках гарантийного обслуживания представители ТОО «Бірлік» заменили питающий кабель. Однако так как у нас уже был горький опыт, мы не исключаем возможность, что при большой нагрузке кабель вновь может сгореть. Если включать поочередно, то холодильное оборудование работает, — отметил Женис Нигметуллин.

Он также подчеркнул, что на сегодня стадион выполняет все свои функции, в зимнее время здесь организовывается массовое катание, проводятся чемпионаты по хоккею с мячом.

По словам Нигметуллина, заменённый кабель аналогичен с предыдущим, и его необходимо заменить на более мощный. Кроме этого, оказалось, что за период эксплуатации с 2018 по 2023 год механизмы и системы, находящие под полем, также частично пришли в негодность. В некоторых местах есть пробоины, которые нужно заменить либо залатать.

