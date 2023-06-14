Восхождение на самую высокую точку планеты женщина начала, когда её младшей дочери было два года, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Мадина Актаубаева — 39-летняя мама четверых детей, мечтающая о своём огороде. Путешествовать она начала в прошлом году, с Мангистауской области.

— Впервые оставила семью и детей на семь дней без мамы, чтобы увидеть западные красоты. Мне понравилась атмосфера палаток, свежего воздуха и приготовленной на улице еды. В Актау познакомилась с девушкой, с которой решили, что следующая поездка будет на Эверест. В октябре забронировали билеты, в феврале гид пишет, что в горы едем в конце апреля. Для меня это был небольшой шок. Я, конечно, планировала поездку, но как оставить детей на три недели без мамы? Младшей дочери на момент поездки было два года. В этом вопросе меня поддержала моя мама. Это был для меня вызов. Я не была готова, в команде были спортсмены, те, кто не вылезал из спортзала в течение года. А я наивная решила, что если люблю ходить пешком, то осилю этот путь. Когда был составлен список медикаментов, я себе сказала, что здорова, у меня всё хорошо и прекрасно, потом я столкнулась с «горняшкой» (так называемая горная болезнь — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием, — прим. автора),— рассказала путешественница.