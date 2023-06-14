Восхождение на самую высокую точку планеты женщина начала, когда её младшей дочери было два года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница Мадина Актаубаева — 39-летняя мама четверых детей, мечтающая о своём огороде. Путешествовать она начала в прошлом году, с Мангистауской области.
— Впервые оставила семью и детей на семь дней без мамы, чтобы увидеть западные красоты. Мне понравилась атмосфера палаток, свежего воздуха и приготовленной на улице еды. В Актау познакомилась с девушкой, с которой решили, что следующая поездка будет на Эверест. В октябре забронировали билеты, в феврале гид пишет, что в горы едем в конце апреля. Для меня это был небольшой шок. Я, конечно, планировала поездку, но как оставить детей на три недели без мамы? Младшей дочери на момент поездки было два года. В этом вопросе меня поддержала моя мама. Это был для меня вызов. Я не была готова, в команде были спортсмены, те, кто не вылезал из спортзала в течение года. А я наивная решила, что если люблю ходить пешком, то осилю этот путь. Когда был составлен список медикаментов, я себе сказала, что здорова, у меня всё хорошо и прекрасно, потом я столкнулась с «горняшкой» (так называемая горная болезнь — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием, — прим. автора),— рассказала путешественница.
Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница Как рассказала девушка, она без опыта и практики лазания на горы, решила, что преодолеть путь будет легко. Но на высоте чуть боле трёх тысячах метров над уровнем моря столкнулась с жуткими головными болями.
— Были моменты, когда вся группа просыпалась отёкшей. Ближе к пяти тысячам метров у меня была рвота. Горная болезнь дала о себе знать, у второй группы шесть человек эвакуировали, но я всё равно дошла. Были и те, кто решил дальше не подниматься, у них был отёк лёгких. Когда мы ночевали на «пирамиде» (научный центр на высоте пять тысяч метров), одна из девушек оставила там очки и продолжила подъём без них. В результате получила сильный ожог сетчатки глаз. Многие не поднялись по состоянию здоровья, даже те, кто готовился к восхождению, — вспоминает Мадина.
Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница По словам многодетной мамы, акклиматизация и подъём до базового лагеря Эверест заняли около одиннадцати дней, около 7-8 часов похода в день. Семь километров в одну и другую сторону. Для акклиматизации нужно было взбираться на гору повыше. Таким образом группы преодолели три горы пятитысячника.
— Это были крутые подъёмы и спуски. Моментами я была одна из первых в команде, позже пришло осознание, зачем я бегу, когда можно наслаждаться моментом. Кому я что докажу, если приду первой? Я поняла, если поднять голову, то увижу столько красивого, что не описать словами. Погода была непредсказуемой, шёл буран. Но виды были великолепными, там и зелень, и горы. У кого были деньги, прилетали на вертолётах, а потом уже забирались на гору. Но у нас было преимущество, мы прошли акклиматизацию. Тяжело было всем морально и физически, — поделилась женщина.
Мадина говорит, что её путь оказался практически паломничеством. Также её удивили шерпы — народ, который живёт в горах. Они  носят на себе большую тяжесть, а вместо транспорта используют лошадей, коров и яков. И всё это на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница Многодетная мама из Уральска покорила Эверест Фото предоставила путешественница Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.