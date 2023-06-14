— Впервые оставила семью и детей на семь дней без мамы, чтобы увидеть западные красоты. Мне понравилась атмосфера палаток, свежего воздуха и приготовленной на улице еды. В Актау познакомилась с девушкой, с которой решили, что следующая поездка будет на Эверест. В октябре забронировали билеты, в феврале гид пишет, что в горы едем в конце апреля. Для меня это был небольшой шок. Я, конечно, планировала поездку, но как оставить детей на три недели без мамы? Младшей дочери на момент поездки было два года. В этом вопросе меня поддержала моя мама. Это был для меня вызов. Я не была готова, в команде были спортсмены, те, кто не вылезал из спортзала в течение года. А я наивная решила, что если люблю ходить пешком, то осилю этот путь. Когда был составлен список медикаментов, я себе сказала, что здорова, у меня всё хорошо и прекрасно, потом я столкнулась с «горняшкой» (так называемая горная болезнь — болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием, — прим. автора),— рассказала путешественница.

— Были моменты, когда вся группа просыпалась отёкшей. Ближе к пяти тысячам метров у меня была рвота. Горная болезнь дала о себе знать, у второй группы шесть человек эвакуировали, но я всё равно дошла. Были и те, кто решил дальше не подниматься, у них был отёк лёгких. Когда мы ночевали на «пирамиде» (научный центр на высоте пять тысяч метров), одна из девушек оставила там очки и продолжила подъём без них. В результате получила сильный ожог сетчатки глаз. Многие не поднялись по состоянию здоровья, даже те, кто готовился к восхождению, — вспоминает Мадина.

— Это были крутые подъёмы и спуски. Моментами я была одна из первых в команде, позже пришло осознание, зачем я бегу, когда можно наслаждаться моментом. Кому я что докажу, если приду первой? Я поняла, если поднять голову, то увижу столько красивого, что не описать словами. Погода была непредсказуемой, шёл буран. Но виды были великолепными, там и зелень, и горы. У кого были деньги, прилетали на вертолётах, а потом уже забирались на гору. Но у нас было преимущество, мы прошли акклиматизацию. Тяжело было всем морально и физически, — поделилась женщина.

Фото предоставила путешественница Мадина Актаубаева — 39-летняя мама четверых детей, мечтающая о своём огороде. Путешествовать она начала в прошлом году, с Мангистауской области.Фото предоставила путешественница Как рассказала девушка, она без опыта и практики лазания на горы, решила, что преодолеть путь будет легко. Но на высоте чуть боле трёх тысячах метров над уровнем моря столкнулась с жуткими головными болями.Фото предоставила путешественница По словам многодетной мамы, акклиматизация и подъём до базового лагеря Эверест заняли около одиннадцати дней, около 7-8 часов похода в день. Семь километров в одну и другую сторону. Для акклиматизации нужно было взбираться на гору повыше. Таким образом группы преодолели три горы пятитысячника.Мадина говорит, что её путь оказался практически паломничеством. Также её удивили шерпы — народ, который живёт в горах. Они носят на себе большую тяжесть, а вместо транспорта используют лошадей, коров и яков. И всё это на высоте три тысячи метров над уровнем моря.Фото предоставила путешественницаФото предоставила путешественницаФото предоставила путешественница