Подозреваемого в смерти 19-летней девушки в Актобе задержали. В деле появилась новая статья

Задержанный взят под стражу, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Восьмого июня в Актобе из окна седьмого этажа жилого дома на улице Тургенева упала 19-летняя девушка. Её близкие через социальные сети обратились в прокуратуру, МВД и к правозащитникам. Они утверждали, что девушку изнасиловали и убили, а в деле замешан её одноклассник, недавно вернувшийся из армии.

12 июня полиция сообщила, что зарегистрировано уголовное дело по статье 105 УК РК — доведение до самоубийства.

13 июня в департаменте полиции Актюбинской области рассказали новые подробности этого дела.

— Зарегистрированы уголовные дела по статье 105 УК РК и по статье 120 УК РК «Изнасилование». Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается. Подозреваемого установили, он водворён в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении.

Иные сведения разглашению не подлежат. Ход расследования, подчеркнули в департаменте, взят на личный контроль руководства ведомства.

Фарида ЗАРИП