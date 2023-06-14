Погибший тракторист в Абайской области умер от сердечной недостаточности

Мужчина поехать помогать с тушением пожара.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

В полиции назвали причину гибели тракториста, пропавшего в Абайской области.

Родные искали Сергея Архипова с 10 июня. Девятого числа он отправился на личном тракторе в посёлок Каштак помогать в тушении пожара. Связь оборвалась.

13 июня в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в 50 километрах от места тушения обнаружено тело пропавшего. Оно не обгорело, внешних признаков насильственной смерти нет.

— Проведённой в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности — кардиомиопатии, — сообщили в пресс-службе МВД.

Архипов стал 15-м человеком, погибшим во время тушения пожаров Абайской области.

