Мужчина поехать помогать с тушением пожара.
В полиции назвали причину гибели тракториста, пропавшего в Абайской области.
Родные искали Сергея Архипова с 10 июня. Девятого числа он отправился на личном тракторе в посёлок Каштак помогать в тушении пожара. Связь оборвалась.
13 июня в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в 50 километрах от места тушения обнаружено тело пропавшего. Оно не обгорело, внешних признаков насильственной смерти нет.
— Проведённой в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности — кардиомиопатии, — сообщили в пресс-службе МВД.
Архипов стал 15-м человеком, погибшим во время тушения пожаров Абайской области.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.