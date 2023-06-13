Пациентам перелили донорскую кровь или её компоненты в отделении реанимации.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Издание BES.media сообщило о случаях заражения ВИЧ-инфекцией пациентов центральной городской клинической больницы Алматы. Информацию подтвердил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

В пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что пациенты после гемотрансфузии (внутривенное введение донорской крови или её компонентов) в отделении реанимации обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию.

— Специалисты центра СПИД выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в центральной городской клинической больнице Алматы. Создана комиссия, которая провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции. Обследованы доноры, медработники и контактные лица. По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом, — говорится в сообщении.

13 июня итоги работы комиссии передали в департамент санитарно-эпидемиологического контроля, которые в свою очередь инициировали внеплановую проверку больницы с привлечением специалистов научного центра дерматологии.

