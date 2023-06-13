По словам акима Арсена Баяндыкова, Аксай активно работает над улучшением своей инфраструктуры жизнеобеспечения. Общая протяженность электросетей составляет 1330 км, из которых 54 км находится в коммунальной собственности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Однако, степень износа электросетей составляет 83%. Электроснабжение города обеспечивают АО «Зап.Каз.РЭК» и АО «АксайГазПромЭнерго».

В 2021 году были проведены работы по строительству инженерных сетей электроснабжения в селе Кызылтал г. Аксай. В 2022 году была разработана программа строительства и реконструкции электрических сетей в южной части города (улица Шанхай) от 7 микрорайона до микрорайона Кызылтал за счет средств районного бюджета, - рассказал Баяндыков. - Город полностью газифицирован, а газоснабжение осуществляется единым оператором - АО «КазТрансГаз Аймак». Общая протяженность теплосетей составляет 64,1 км, их физический износ составляет всего 7%. Балансодержателем является ГКП «Аксайжылукуат». В 2016 году была построена котельная для обеспечения теплом новых микрорайонов 1, 4 и 5, а в 2018 году были проведены работы по реконструкции тепловых сетей.



Как стало известно, источниками водоснабжения города служат Бестауское и Акбулакское месторождения подземных вод. В 2021 году было пробурено 2 дополнительные скважины в Бестауском месторождении. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 122,8 км, а сетей водоотведения - 51,9 км. Большая часть сетей уже эксплуатируется около 30 лет, и основная их часть имеет износ до 80%.



Продолжаются работы по строительству резервного магистрального водопровода от Бестауского водозабора до 10 мкр. В текущем году разработаны ПСД на реконструкцию холодного водоснабжения 4,5,10 мкр города.



Сточные воды города по самотечным коллекторам поступают на КНС города, откуда по напорным коллекторам отводятся на очистные сооружения города, где сточные воды не проходят полную биологическую очистку. В 2022 году проведен капитальный ремонт канализационно-насосной станции – 1 по ул.М.Ауэзова.