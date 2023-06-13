По данным «Казгидромета», 14 июня на западе ЗКО ожидается гроза. Днём на большей части области — сильная жара до +35..+39 градусов.  Жаркая погода сохраняется в ЗКО На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
