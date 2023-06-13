Строгий выговор объявили руководителю пришкольного детского лагеря, передает портал "Мой ГОРОД". Автобус с детьми загорелся в Уральске Фото Медета Медресова Автобус загорелся в 12:40 на улице Бельгера сегодня, 13 июня. В отделе образования Уральска отметили, что в автобусе находилось 60 детей. Пожар произошёл, когда они возвращались в школьный лагерь с кинотеатра. Позже в департаменте полиции ЗКО дополнили, что водителя автобуса привлекли к административной ответственности по статьям: 593, 590 и 230 КоАП РК ("Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов", "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании").
— Водитель перевозил детей без прохождения технического осмотра транспортного средства, также у него не было страховки,— пояснили в ведомстве.
Сообщается, что также руководителю пришкольного детского лагеря "Балауса" СОШ №26 объявлен строгий выговор за нарушение трудового кодекса РК. Стоит отметить, что перед перевозкой детей в департамент полиции со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения автобуса сотрудниками полиции для обеспечения безопасности на дороге.