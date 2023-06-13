— Он пояснил, что примерно в два часа ночи через приложение "Яндекс Go" взял заказ в дачное общество "Орбита". Когда приехал на место вызова к нему в машину сели двое парней. Позже один из них начал с ним ругаться, а дальше ему брызнули в лицо перцовым баллончиком. Затем отобрали телефон и деньги. После скрылись с места преступления,— пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, к стражам порядка обратился мужчина, который работает водителем в службе такси “Яндекс”.Нападавших задержали. Двое подозреваемых 25 и 19 лет — безработные. Они признали свою вину, похищенное у них изъяли. Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.