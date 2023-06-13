Изображение с сайта Pixabay В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном перекрытии участка проспекта Сейфуллина. С 22:00 15 июня до 10:00 16 июня движение будет закрыто от улицы Кипренского до улицы Анны Никольской. Это связано с плановыми работами на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью. Жителей просят заранее планировать маршрут.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.