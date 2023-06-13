— Хирурги провели операцию лапаротомическим путём (доступ к внутренним органам путём вскрытия брюшной полости), так как кистома яичников достигала очень больших размеров, в результате из кисты было выделено 10 литров содержимого. Операция длилась 30 минут и прошла успешно, — рассказали в пресс-службе больницы.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Большую кисту удалили пациентке на 20-й неделе беременности. Операцию провели гинекологи центральной городской клинической больницы Алматы за счёт ФСМС. 28-летняя пациентка поступила с кистой яичника 35-сантиметрового диаметра. Её размер соответствовал девяти месяцам беременности.Состоянию пациентки и её беременности ничего не угрожает.