— Ждали запуска этого проекта, потому что турбоагрегаты при выработке электроэнергии используют воду из реки Урал. В течение одного года мы брали 10 млн кубических метров воды. С учётом запуска сегодняшнего проекта мы сэкономим четыре млн кубических метров воды в течение одного года. Это оборотная система водоснабжения. Раньше воду брали из Урала, запускали и обратно сливали в реку. Это затратно. Это огромные усилия для выработки электроэнергии. После реконструкции это будет очень экономно. Еще мы сможем дополнительно получить электроэнергию, — отметил глава области.

— К этому проекту идёт ещё ремонт турбогенератора. На предприятии их три и они все изношены практически полностью. Мы приступили пока к ремонту одного турбоагрегата, останется ещё два. Также планируем заменить все подогревательные котлы. Мы должны обеспечить население и теплом и горячей водой, — заключил Нариман Турегалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 13 июня, состоялся запуск новой градирни в АО «Жайыктеплоэнерго». Аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что проекты реконструкции турбоагрегата и градирни обошлись в шесть миллиардов тенге. Сейчас завершена только реконструкция градирни.Замена агрегата увеличит вырабатываемую электроэнергию на 12 МВт (общий объём составит 58 МВт).К слову, в АО «Жайыктеплоэнерго» работает около тысячи работников.