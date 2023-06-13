Фото предоставлено ДП ЗКО Авария произошла сегодня, 13 июня, в 5:20. По данным департамента полиции ЗКО, на 18-м километре дороги Казатловка — Жанибек 30-летний водитель LADA-2110 столкнулся с лошадью. Он погиб на месте ДТП. Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Полицейские уже нашли владельца животного. В отношении 35-летнего жителя села Бирик составили административный протокол по статье 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — штраф в 10 МРП (34 500 тенге).Фото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКОМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.