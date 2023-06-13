Фото из архива «МГ» По информации областного управления энергетики и ЖКХ, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по нескольким объектам. Это строительство скважин на подземном водозаборе в посёлке Трекино, реконструкции ПНС-20, уральского месторождения подземных вод, водопроводных очистных сооружений и водоводов от насосной станции до водопроводной камеры. По состоянию на 24 мая этого года, кредиторская задолженность ТОО «Батыс су арнасы» составляла 758 миллионов тенге. В том числе долг за электроэнергию превысил более 198 миллионов тенге, за ГСМ предприятие задолжало 43 миллиона тенге, за химреагенты — 48 миллионов. К слову, пять лет назад у предприятия кредиторский долг был на уровне 99 миллионов тенге. Убытки ТОО за первый квартал этого года превысил 216 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.