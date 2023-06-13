Тогда как пять лет назад кредиторский долг предприятия составлял 99 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Директор ТОО «Батыс су арнасы» обменял три иномарки предприятия на свою «ГАЗель» Фото из архива «МГ» По информации областного управления энергетики и ЖКХ, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по нескольким объектам. Это строительство скважин на подземном водозаборе в посёлке Трекино, реконструкции ПНС-20, уральского месторождения подземных вод, водопроводных очистных сооружений и водоводов от насосной станции до водопроводной камеры. По состоянию на 24 мая этого года, кредиторская задолженность ТОО «Батыс су арнасы» составляла 758 миллионов тенге. В том числе долг за электроэнергию превысил более 198 миллионов тенге, за ГСМ предприятие задолжало 43 миллиона тенге, за химреагенты — 48 миллионов. К слову, пять лет назад у предприятия кредиторский долг был на уровне 99 миллионов тенге. Убытки ТОО за первый квартал этого года превысил 216 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.