— Абьюзеры бывают разные. Есть люди, которые совершают преступления на фоне алкогольной и наркологической зависимостей. А есть люди, которые не могут справиться со своими эмоциями и своим поведением. Коррекционная программа направлена обучение людей, прошедших первичную диагностику, справляться со своими эмоциями и повышения их уровня ответственности за свои действия. До последнего, третьего этапа, когда работают с агрессором и жертвой дошли пять пар. И эти пять пар сохраняют семейные отношения, — сказала Байсакова.

— Абюзеры разные. Бывает, что нет смысла тратить на них время и женщина предлагают завершить эти отношения. А есть те, кто не умеют управлять эмоциями. Программа основана на опыте международных организаций, и такие программы имеются во всём мире, — ответила Байсакова.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Председатель правления объединения юридических лиц «Союз Кризисных Центров» Зульфия Байсакова на брифинге в РСК Алматы рассказала о новой программе, которая пока запущена в пилотном режиме. В рамках её специалисты работают...с абьюзерами.Журналисты поинтересовались, не противоречит ли идея сохранения семьи рекомендациям психологов никогда не возвращаться к абюзерам.Тем временем, по данным заместителя начальника управления местной полицейской службы Диаса Дуанбекова, с начала года в сфере семейно-бытовых отношений возбуждено 1 362 дела. На профилактический учёт поставили 3 141 человек.