Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу. Так каждый год: в Уральске горит сухая трава вблизи дач Иллюстративное фото из архива «МГ» Родные искали Сергея Архипова с 10 июня. Девятого числа он отправился на личном тракторе в посёлок Каштак помогать в тушении пожара. Связь оборвалась. 13 июня в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в 50 километрах от места тушения обнаружено тело пропавшего. Оно не обгорело, внешних признаков насильственной смерти нет.
— Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчёта областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
Архипов стал 15-м человеком, погибшим во время тушения пожаров Абайской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.