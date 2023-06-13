Фото Медета Медресова В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что автобус загорелся в 12:40 на улице Бельгера сегодня, 13 июня. Пожар локализовали в 13:09. Огнетушитель не применялся. В отделе образования Уральска отметили, что в автобусе находилось 60 детей. Пожар произошёл, когда они возвращались в школьный лагерь с кинотеатра. Автобус арендовала СОШ №26. К счастью, пострадавших нет.Фото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.