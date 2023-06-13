– Вообще там было четыре человека, но под следствием оказался лишь один. Я не смогла доказать, что было групповое преступление. Ночью в районе Белой казармы между ними и моим братом произошёл конфликт, соседи всё это видели. Они ранее были знакомы, вместе работали, но между ними никогда разногласий не было. Мой брат был крепким, сильным, одному он смог бы дать отпор, — сказала Эльвира.

Погибший Жангельди Берниязов Трагедия произошла 18 июня 2022 года. Жангельди Берниязов получил четыре ножевых ранения. Мужчина семь дней боролся за жизнь, однако от полученных травм скончался в реанимации. Подозреваемый 35-летний Сеилханов в момент преступления был в нетрезвом состоянии. Сегодня, 13 июня, в Уральском городском суде по уголовным делам огласили приговор по делу. Сеилханова признали виновным в совершении преступления по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека». Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор огласила судья Варвара Дмитриенко. Сестра погибшего Эльвира Имангалиева говорит, что не согласна с квалификацией преступления. По мнению родных, подсудимому должны были предъявить обвинение по статье 99 УК РК «Убийство».У погибшего остались жена и двое детей 10 и 7 лет. Суд обязал осуждённого выплатить семье моральную компенсацию в размере 3.5 миллиона тенге, хотя изначально потерпевшие подавали гражданский иск в размере 30 миллионов тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.