— Акимат постоянно ведёт мониторинг незаконных торговых мест. К новым местам незамедлительно направляют специалистов для разъяснительной работы. Вести учёт торговых палаток невозможно, так как их количество и место дислокации постоянно меняются, — рассказал руководитель отдела Мейрам Хайров.

— В первую очередь фиксируются случаи бесконтрольной торговли продовольствия, в том числе мясной и молочной продукцией, на обочинах дорог и улицах. На стихийных рынках реализуют продукты домашнего изготовления: кондитерские и кулинарные изделия, грибные и плодоовощные консервы. Торговля ими запрещена санитарными нормами. Во-вторых, торговля на обочинах дорог не соответствует требованиям безопасности. Увеличивается риск несчастного случая, как для покупателей, так и для продавцов. Торговля на тротуарах создаёт неудобства пешеходам, — пояснил Хайров.

— В городе официально функционирует 18 торговых рынков. Из них семь продовольственных и 11 непродовольственных. Мероприятия по устранению стихийных рынков проводят на постоянной основе. При повторном нарушении налагается штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). На сегодня это единственное возможное наказание. Мы предлагаем ужесточение законодательства за торговлю в незаконных местах в виде увеличения штрафа или изъятие товара, — рассказали в ведомстве.

— Что касается налогов, многолетний мониторинг показывает, что большинство предпринимателей, которые торгуют в неустановленных местах, не имеют специальных аппаратов для учёта товара и цен. Имеется высокая доля теневого оборота, поэтому принципиально важно осуществление плавного перехода от стихийного торгового рынка на современный формат торговли, избегая цепочку посредников, участие которых сказывается на ценах, — отметил глава отдела предпринимательства.

Иллюстрированное фото из архива «МГ» В отделе предпринимательства и сельского хозяйства Уральска напомнили об опасности стихийной торговли: у продавцов нет холодильного оборудования, документов на товар и санитарных книжек.В прошлом году составили 1 453 административных протокола за стихийную торговлю. Из них 1 179 — предупреждение. По 269 протоколам наложили штраф на общую сумму 5 176 470 тенге. По состоянию на первое мая 2023 года, составлен 541 протокол. Из них 474 предупреждения, по 67 протоколам наложили 1 345 500 тенге штрафа.Спикер отметил, что задача властей — предоставить разумную альтернативу торговцам стихийных рынков. Поэтому проходит модернизация рынков и плавный переход к современному формату торговли.Как говорят исполнители, наложение штрафа на продавца не является основной задачей. В случае понимания своих нарушений и исправления соответствующие органы составляют только предупреждение. Если продавец является несовершеннолетним, специалисты приглашают родителей и проводят разъяснительную работу с ними.Мейрам Хайров считает, что для улучшения ситуации общество должно принять и изменить своё отношение к незаконной торговле. Ведь в случае отравления или других ситуаций ответственных лиц не будет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.