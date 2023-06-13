Генпрокуратура рассматривает три версии причины пожара в Абайской области
Срок расследования обстоятельств пожара ограничили двумя месяцами, передаёт Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Полиция рассматривает три версии возгорания в резервате «Семей орманы» в Абайской области, сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
— Идёт расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, по расследованию посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано два месяца, – сказал Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.
Министра спросили, будут ли возбуждать отдельную проверку в отношении экс-главы МЧС Юрия Ильина. По его словам, сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, при котором погибли люди, поэтому в целом ведётся проверка.
— Почему своевременно не принял меры? Возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей, – резюмировал Ахметжанов.
Ранее сообщалось, что компетентные органы проверяют предположение о поджоге как причине пожара в лесах Абайской области.