Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Нарушения выявило агентство по финансовому мониторингу. Житель Алматы с 2019 по 2022 году обменивал криптовалюту на своём сайте. У него не было ни регистрации, ни лицензии на предоставление финансовых услуг. На криптокошелёк поступило 693 тысяч долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход только за два года составил почти 94 млн тенге. Предпринимателю присудили штраф. Его сумма не уточняется.