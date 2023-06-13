Средства выделены из республиканского бюджета, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива «МГ»
О проблемах с водоснабжением и водоотведением уральцы знают не понаслышке. Малейшая авария на КНС оставляет горожан без живительной влаги и элементарных удобств. Ещё в декабре прошлого года во время совещания в Антикоре гендиректор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов признал, что проблемы есть
и они образовались не за один год. По его словам, износ по водопроводным сетям составляет более 61%, а здания и сооружения вовсе износились на 90-100%.
Из ответа управления энергетики и ЖКХ по ЗКО на официальный запрос редакции «МГ» следует, что на обслуживании предприятия находится 36 канализационно-насосных станций, которые расположены в разных частях города. 10 КНС построены в 70-80-е годы, 26 КНС — в 2000-е годы, средний износ этих КНС составляет 90%.
За последние три года реконструкцию провели только на проблемной КНС-19А
, из-за аварий на которой город частенько оставался без воды. Общая сумма проекта — 3,1 миллиарда тенге. Общая протяжённость составляет 16 километров.
Оказалось, что в апреле этого года КНС сдали в эксплуатацию
, на ней уже выявили замечания. Однако в управлении энергетики и ЖКХ заверили, что они незначительные и подрядчики вовремя их устраняют.
Что касается реконструкции других КНС, то в этом году из республиканского бюджета собираются выделить 3,2 миллиарда тенге на реконструкции трёх КНС: №2, 3 и 21
. Средства предусмотрены на два года.
– На сегодня ведутся работы по реконструкции КНС-21 и напорного канализационного коллектора, стоимость составляет более 180 миллионов тенге. На реконструкцию КНС-2 и КНС-3 выделены средства из республиканского бюджета в сумме 2,7 миллиарда тенге. Все эти сооружения, согласно технических экспертиз, признаны аварийными со 100% износом. Они перекачивают сточные воды центральной и Северо-Восточной частей города, — сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Канат Умралиев.
Посёлок Зачаганск обслуживают семь канализационно-насосных станций: КНС-17, КНС-23, КНС-26, КНС-27, КНС-28, КНС-29, а также КНС -559 в микрорайоне Болашак, расположенная вдоль трассы Уральск — Саратов. По словам Умралиева, они были построены в 1970-е годы и 2000-е годы и находятся в аварийном состоянии, средний износ составляет 90%. Средняя производительность этих КНС составляет 108 кубометров в час.
– Объявлен конкурс на разработку ПСД КНС-29, также хотелось бы отметить, что за счёт бюджетных средств планируется строительство КНС в новом микрорайоне Акжайык. К слову, в связи с масштабной застройкой, Зачаганск перегружен большим объёмом стоков, в эксплуатации находится КНС-29 с насосным оборудованием. В работе два погружных насоса без резерва, третий насос не подлежит ремонту. При отказе одного из насосов возможно затопление общегородской территории и отключение водоснабжения. В первую очередь детской больницы. Было принято решение по обследованию КНС. Согласно технического заключения независимой экспертной компании от 2021 года — КНС-29 находится в состоянии ограниченного повреждения. Для бесперебойного цикла работы КНС-29 необходимо разработать ПСД для строительства на прилегающей территории обводного участка сетей с полной комплектацией оборудования, — отметил замруководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.
На днях власти ждут заключение экспертизы на реконструкцию ещё и КНС-1, стоимость которой по проекту составляет 1,3 миллиарда тенге. Также объявлены конкурсы на разработку проектно-сметной документации КНС-29 и КНС-18А. К работам планируют приступить в 2024 году.
