Как сообщили в КГП «Атырау облысы Су Арнасы», с 00:00 до 7:00 15 июня прекратится подача воды. В это время проведут сезонное хлорирование водоочистных сооружений и распределительных сетей города.