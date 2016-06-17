Кадр из видео с сайта ktk.kz Американский узник Азамат Тажаяков, отсидевший три года в тюрьме Соединенных Штатов утром 16 июня вернулся домой. Азамата депортировали из США после того, как он отбыл наказание за сокрытие улик и воспрепятствование правосудию по делу Джохара Царнаева. В аэропорту бывшего американского узника ожидали многочисленные родственники. Среди них и народный артист СССР Асанали Ашимов. За судьбой двух студентов следила вся страна. И хотя мнения казахстанцев разделились, семья благодарна всем, кто поддерживал Диаса и Азамата. - Мы хотим от нашей семьи выразить самую большую благодарность президенту нашей страны за то, что парни не получили по 25 лет. Хотим сказать большое спасибо Генеральной прокуратуре РК, Министерству иностранных дел и народу Казахстана за то, что все эти три года они нас поддерживали, - говорит отец Азамата Амир Исмагулов. Встречали Азамата, что называется, хлебом-солью, правда, на казахский лад: с кумысом и баурсаками. Потчевали и двух американцев, которые сопровождали Азамата в пути. Они должны были сдать его из рук в руки. После завершения тюремного срока и депортации у США больше нет претензий к бывшему заключенному. В Казахстан Тажаяков прилетел свободным человеком. - Как-то не верится, но закончилось, закончилось! Я чуть-чуть устал сегодня, 20 часов в самолете. В тюрьме это как-то не видно, но когда слышишь, что казахстанцы поддерживают тебя, это очень приятно - то, что в Казахстане всегда поддерживают., - сказал Азамат Тажаяков. Он говорит с легким американским акцентом, избегает вопросов о тюремной жизни. Отец отмечает: за решеткой сын сдал экзамены на учителя математики и преподавал сокамерникам. А еще был тренером футбольной команды и даже выучил испанский и китайский. Теперь надеется продолжить учебу. А пока Азамат хочет только одного – домой. Теперь Азамат Тажаяков вместе с родителями отправится в свой родной город Атырау, где семья готовит ему теплый прием. Для него все закончилось. А вот другой казахстанец – Диас Кадырбаев по-прежнему сидит в техасской тюрьме. Ему осталось еще чуть больше 2 лет. Диаса Кадырбаева приговорили к 6 годам заключения. Генеральная прокуратура Казахстана добивается его экстрадиции. Напомним, в апреле 2013 года после взрывов на Бостонском марафоне спецслужбы начали охоту на их организаторов – братьев Царнаевых. Тамерлан погиб при задержании, Джохар скрылся. Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова сначала задержали якобы из-за проблем с визой. Но с ней, как потом выяснилось, все было в порядке. Потом им предъявили обвинение в сокрытии улик. По данным следствия, казахстанцы тесно общались с однокурсником Джохаром Царнаевым. Кадырбаев, Тажаяков и американец Робель Филипос пришли к нему в общежитие и забрали оттуда рюкзак и ноутбук. Тогда они еще не знали, что однокурсник в бегах. Однако, увидев его фотографию по телевизору, испугались. Кадырбаев выкинул вещи Царнаева. Оказалось, в рюкзаке были только петарды. За воспрепятствование правосудию и сокрытие улик студентов могли посадить на 25 лет! Но в итоге Диас получил шесть, Азамат – три. Половину срока они отсидели до вынесения приговора. После освобождения Тажаяков провел несколько недель в иммиграционной тюрьме, где ждал документы на депортацию.