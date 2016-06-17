Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Уральский городской суд. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 17 июня, в Уральском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении московского косметолога Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ (Юсуповой), которая обвиняется в смерти 39-летней Айжан ЖАКАНОВОЙ. На сегодняшнем заседании стало известно, что уголовное дело  начато и в отношении хозяйки салона красоты «Звезда Востока» Венеры КАЙДАРОВОЙ. Ее подозревают по статье 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". К слову, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.