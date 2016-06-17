Сегодня, 17 июня, специализированный межрайонный уголовный суд ЗКО под председательствомпризнал виновнымв убийстве двоюродного брата Анцигина и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, 31 марта 2016 года трое мужчин распивали алкоголь в съемном доме подсудимого в поселке Малый Чаган Зеленовского района. Уже тогда Иванов и Анцигин поругались из-за того, что последний плохо отозвался о гражданской жене Иванова. На следующий день, 1 апреля, Иванов проснулся, прошел на кухню, где на кровати спал Анцигин, и увидел, что тот во сне описался. По словам подсудимого, он сделал замечание Анцигину за пятно на кровати, после чего между ними произошла словесная ссора, а потом уже и драка. Иванов несколько раз ударил Анцигина по голове, а потом задушил его. В суде Иванов свою вину признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.