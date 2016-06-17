Иллюстративное фото из архива "МГ" Полностью ввести новую систему образования планируют уже к 2019 году. Об этом сообщилаОна отметила, что такого норматива нет даже в правилах приема в школу. "Я всем хочу сказать: для поступающего в первый класс ребенка тестов нет. Этого нет ни в правилах, ни в каких-либо нормативах. В законе "Об образовании" точно указывается, что детей достигших шести, семи лет, родители имеют право отвести в первый класс. Мы хотим ещё раз обратить внимание организаций образования, областных управлений: для первоклассников тестов нет", - сказала Жонтаева на пресс-конференции в пятницу. Для того, чтобы не нагружать учащихся, школьникам выделили 33 дополнительных выходных. Вице-министр пояснила, что учебная неделя увеличится только к концу учебного года – в апреле и мае месяца. Шестидневка продлится пять недель. Реформы в казахстанском образовании начались после введения пятидневки. Сообщалось, что школьники будут уходить на каникулы в июне. Переход к новой учебной программе будет постепенным, а при введении пятидневной недели учебный год будет продлён на 10 дней. Рассмотреть вопрос по переходу на пятидневное обучение в школах 25 марта главе Министерства науки и образования поручил Нурсултан Назарбаев. В свою очередь, заместитель премьер-министра Казахстана Дарига Назарбаева на встрече с учителями школ заявила, что была бы рада, если бы школьные каникулы начинались с 1 июня. Между тем уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров считает, что современная школьная программа перегружена предметами, и предлагает упразднить некоторые из них. По его мнению, переход к пятидневной учебной неделе не должен сводиться к механическому перераспределению учебных и каникулярных дней.